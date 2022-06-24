Haberler Yaşam Haberleri Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 12:10 Son Güncelleme: 24.6.2022 12:47

Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı

Marmaris'te çıkan orman yangınında ayaklarından yaralanan domuz yavrusuna ilk müdahaleyi orman ekipleri yaptı. Bir orman işçisi ise kendi suyunu alevlerden etkilenen kaplumbağa ile paylaştı.

Marmaris'te devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları 4. gününde de aralıksız devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandanda yangından etkilenen canlıların da yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Alevlerin içerisinde kalarak ayakları yanan domuz yavrusunu kurtaran orman işçileri kurtardı.

Domuz yavrusuna su verip yanan ayaklarını yıkayan ekipler, sonrasında yavru domuzu tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine teslim etti. Bölgede bir başka orman işçisi ise, yanında taşıdığı suyu yangından etkilenen bir kaplumbağa ile paylaştı. Orman ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı.

Kaynak: Sabah

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Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı
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