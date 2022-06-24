Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı

Marmaris'te devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları 4. gününde de aralıksız devam ediyor. Bölgede söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler bir yandanda yangından etkilenen canlıların da yaşama tutunmasına yardımcı oluyor. Alevlerin içerisinde kalarak ayakları yanan domuz yavrusunu kurtaran orman işçileri kurtardı.
Domuz yavrusuna su verip yanan ayaklarını yıkayan ekipler, sonrasında yavru domuzu tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine teslim etti. Bölgede bir başka orman işçisi ise, yanında taşıdığı suyu yangından etkilenen bir kaplumbağa ile paylaştı. Orman ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı.