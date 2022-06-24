Kaplumbağa ve domuz yavrusu orman yangınından kurtarıldı

Domuz yavrusuna su verip yanan ayaklarını yıkayan ekipler, sonrasında yavru domuzu tedavisinin yapılması için belediye ekiplerine teslim etti. Bölgede bir başka orman işçisi ise, yanında taşıdığı suyu yangından etkilenen bir kaplumbağa ile paylaştı. Orman ekiplerinin duyarlı davranışı takdir topladı.