Kaptanın kuzeni kaza kurbanı

Sivas'ta, Erzincan karayolu üzerindeki Sultanşehir Bulvarı'nda yan yoldan karşıya geçmeye çalışan Tolga Çiftçi'ye (20) S.C.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Çiftçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğrenim gören Tolga Çiftçi'nin, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Sivasspor, "Takım kaptanımız Uğur Çiftçi'nin kuzeni Tolga Çiftçi'nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, Çiftçi ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" diye taziye mesajı yayınladı.