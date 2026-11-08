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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Kar, Batıya dayandı

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Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Kar, Batıya dayandı
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Doğu'dan giren soğuk hava dalgasıyla Ardahan, Sivas, Rize ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısı yapıldı. Tunceli'nin Pülümür, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yağcılar köyü beyaza büründü. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde, Kocaeli'nin ise Kartepe mevkiinde kar etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesini bağlayan 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Mardin'in Nusaybin ilçesi Tepeören Mahallesi'nde meydana gelen hortum ise ev ve bahçelerde hasara yol açtı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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