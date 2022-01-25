Kar kuraklığı bitirdi çiftçiye umut oldu

Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana ve Mersin'in sahil kesimleri hariç, yurdun tamamı kar altında kaldı. Bu illerin yüksek kesimleri de karla kaplandı. Şehirlerde çileye dönüşen yoğun kar, yaz döneminde kuraklık yaşayan Anadolu'ya bereketini de beraber getirdi. Karın, hem tahıllarda verimi artıracağını, hem de önümüzdeki yaz döneminde olası bir kuraklığı engelleyeceğini dile getiren çiftçilerin de yüzü güldü. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, 2021'in, son 40-50 yılın en kurak mevsimi olduğunu söyleyerek, "Ekim ve kasım ayları da kurak sayılabilecek durumdaydı.