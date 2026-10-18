Kar maskeli ’muskacı’ yakayı ele verdi: Soygun planını yapan muskacı ve ortağına 18’er yıl hapis

MUSKACI TUTUKLANDI

Şüphelilerden biri ise çok tanıdık bir isimdi. İlçede para karşılığında muska ve büyü yaptığı ileri sürülen ve bu nedenle birçok kez gözaltına alınıp hakkında işlem yapılan Ahmet Yunus Güney ve ona yardım eden İbrahim Karaca tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Ahmet Yunus Güney, İbrahim Karaca ve tutuksuz A.K. hakkında 'gece vaktinde, silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da işyerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 30'ar yıla kadar hapisleri istendi. S.K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.