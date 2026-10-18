Kar maskeli ’muskacı’ yakayı ele verdi: Soygun planını yapan muskacı ve ortağına 18’er yıl hapis

Olay, 21 Ocak'ta ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kar maskeli ve ellerinde silah bulunan iki şüpheli çalışanları tehdit edip, kasadaki paraları ve cep telefonunu gasp ederek kayıplara karıştı. Yapılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin şarjlı bisiklet ile iş yeri yakınlarına geldikleri, yaya olarak iş yerine girdikleri, 13 bin 938 TL'yi ve cep telefonunu alıp kaçtığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüphelilerin olay yerine geldiği araç plakasını da kısa sürede tespit etti. Şüpheli A.K'nın aracı kız arkadaşı S.K'dan emanet olarak aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.
MUSKACI TUTUKLANDI
Şüphelilerden biri ise çok tanıdık bir isimdi. İlçede para karşılığında muska ve büyü yaptığı ileri sürülen ve bu nedenle birçok kez gözaltına alınıp hakkında işlem yapılan Ahmet Yunus Güney ve ona yardım eden İbrahim Karaca tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
Ahmet Yunus Güney, İbrahim Karaca ve tutuksuz A.K. hakkında 'gece vaktinde, silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da işyerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan 30'ar yıla kadar hapisleri istendi. S.K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
SOYGUN PLANINI YAPMIŞ
İbrahim Karaca ifadesinde, "Ahmet Yunus bana 'petrolü patlatalım mı?' diye teklifte bulundu. Bende kabul ettim. Olaydan bir gün önce tekrar bir araya gelerek plan yaptık. Gece Ahmet Yunus Güney'i motosikletimle aldım. Motosikleti yol kenarına bırakarak yaya olarak petrole gittik. Ahmet Yunus elindeki tabancayı çalışanlara doğrultarak kasayı boşattırdı. Bende para bulunan poşeti aldım. Çalışanların birinin telefonunu da Ahmet Yunus aldı ve yolda giderken attı. Ahmet Yunus poşet içerisinden yaklaşık 4 bin TL parayı bu senin hakkın diyerek bana verdi" dedi.
18'ER YIL HAPİS CEZASI
Tutuklu yargılanan Ahmet Yunus Güney ve İbrahim Karaca ile tutuksuz A.K. Ereğli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar bu kez suçlamaları kabul etmezken Güney'in ifadesi de pes dedirtti. Güney, "Ben manevi rehberlik yaparım. Büyü işleri ile kesinlikle uğraşmam. Arapça ve Osmanlıca bilirim. İnsanlar evlerinde buldukları üzerinde Arapça yazılı metinlerini okuyamadıklarında bana getirirler ben bunları okurum bu nedenle bana Hoca derler. Diğer sanıkları tanırım. Benden manevi destek almak için ara sıra yanıma gelirler" dedi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını inandırıcı bulmadı. Ahmet Yunus Güney ve İbrahim Karaca 'nitelikli yağma' suçlarından ve 'tehdit' suçundan toplam 18 yıl 6 ay 15'er gün hapse çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık A.K. ise beraat etti.
Ahmet Yunus Güney'in daha önce katıldığı bir YouTube kanalında verdiği röportajda "Kişilerin üzerinde olan ruhsal dengesizlikler, bozukluklar ve bunların tedavisi, aile içi huzursuzluk, büyüye maruz kalmış ve bir takım sıkıntılara girmiş kişiler, nazar, göz değmesinin bozulması, maddi sorunlar yaşayan kişilerin sorunlarının kaynağının bulunması teşhis ve tedavisinin yapılması ile bu sorunlarla ilgili muskalar düzenleyip tedavilerine yardımcı oluyorum. Ben medyum değilim hocalık yapıyorum" dediği ortaya çıktı.