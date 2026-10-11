Kara Haydar’ın kara parasına devlet kıskacı

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a ait olduğu belirlenen paraların bulunduğu araçlara düzenlenen operasyonda 1.5 milyar liradan fazla para daha ele geçirildi.

TUTUKLU SAYISI 9'A ÇIKTI

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan Tançalan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin Euro ve 700 bin dolar ele geçirilen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer alan Antalya'daki bir işyerinde arama yapıldı.

İşyerindeki aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon liraya ulaştı. Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı. Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve olası bağlantıları da incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a ulaştı.