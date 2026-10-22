Kara Kuvvetleri Komutanlığı taşımacılık faaliyetlerine ilişkin dava 25 Şubat’a ertelendi

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlamalarıyla açılan davaya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını belirterek tanıkların dinlenmesine geçileceğini bildirdi.

"İMZALAMAMIZ İÇİN BASKI YAPILMADI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.Ç, Lojistik Komutanlığında 5 yıl çalıştığını ve görev yaptığı süre boyunca herhangi bir usulsüzlükle karşılaşmadığını söyledi. Temsilci evrakları ve kontrolleriyle sanık Yavuz Bora'nın ilgilendiğini belirten C.Ç, belgelerin firma temsilcisinin kayıtları ile kurumun sistemindeki veriler karşılaştırılarak hazırlandığını anlattı. Bora'nın hazırladığı listeler üzerinden diğer evrakları kontrol ederek imzaladıklarını ifade eden tanık C.Ç, "Bir dayatmayla imzalamıyorduk. 'Hazırladık, kontrol etmene gerek yok, direkt imzala' şeklinde bir durumla karşılaşmadım. Buna yönelik bir görgüm ve duyumum da olmadı." dedi.

"EVRAKLARI İMZALAMAM İÇİN BASKI GÖRMEDİM"

Tanık Ş.K. ise idari işlerde çalıştığını ve Yavuz Bora ile 8 yıl birlikte görev yaptığını belirtti. Hakediş evraklarının hazırlanmasında yer almadığını, belgeleri Bora'nın hazırladığını aktaran Ş.K, imza atmadan önce evrakları kontrol ettiğini söyledi. Ş.K, "Belgeleri imzalamama yönelik bir baskı uygulamadı. Söylemleri işlerin yetişmesine ve hızlandırılmasına yönelikti. Benim gördüğüm evraklardaki iş ve işlemlerle ödemeler uygundu." ifadelerini kullandı.

NAKLİYE ŞOFÖRÜ GÜZERGÂH FARKLARINI ANLATTI

Nakliye firmasında şoför olarak çalıştığını belirten tanık M.Ç. de Lojistik Komutanlığından araç talebi geldiğinde göreve gittiklerini anlattı. Yükleme noktasında tutanakların ilgili askerler tarafından incelendiğini ve fotoğraflandığını, varış noktasında da benzer şekilde kayıt tutulduğunu söyledi. Yolculuk sırasında görevli komutanın bulunması halinde güzergâhın komutan tarafından belirlendiğini, aksi durumda haritaya uygun hareket ettiklerini ifade eden M.Ç, güzergâhlar arasında kilometre farkları oluşabildiğini kaydetti.

Tanık M.Ç, "Yanımızda asker ya da görevli komutan yoksa güzergâhı değiştirmezdik. Kaza gibi bazı durumlarda inisiyatif alarak güzergâhı değiştirir ve haber verirdik." dedi. Konaklama sırasında şehre giriş ve çıkış yapılmasının da belgelerde kilometre farklarına neden olabildiğini belirten M.Ç, güzergâh konusunda firma yetkililerinin müdahalesinin olmadığını, komutandan talimat aldıklarını söyledi. Ek araç ihtiyacının görevli askerler tarafından bildirildiğini aktaran tanık, istek evraklarının şoförlerin önünde hazırlanmadığını ve şoförlerin bu belgeleri göremediğini ifade etti.

SANIKLAR BERAAT İSTEDİ

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuksuz sanıklar, aleyhlerine olan hususları kabul etmediklerini belirterek beraat talebinde bulundu. Sanık avukatları da önceki beyanlarını tekrarlayarak müvekkilleri hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

50 BİN LİRA KEFALET BEDELİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenemeyen tanıkların dinlenmesine ve bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasının beklenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, yurtdışı çıkış yasağı kaldırılmayan sanıkların 10 gün içinde 50 bin lira kefalet bedelini ödemeleri şartıyla haklarındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 25 Şubat 2027'ye ertelendi.