İş yerlerine kabus gibi çöktüler! "Kara Maskeliler" çetesine yargı darbesi: Daltonlarla ittifak kurmuşlar!

7 AY İÇERİSİNDE KARAR VERİLDİ, SANIKLARA CEZA YAĞDI

Sanık Mert Tuncel, "silahlı suç örgütü üye olmak" , "nitelikli yağmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma", "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Muharrem Destan Eğlenti'yi de, "silahlı suç örgütüne üye olmak", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından 55 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırdı. Böylelikle sanıklara toplamda 116 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık Kadir Akkaya'nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Necip Doğan'ın ise, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ayrı ayrı beraatına hükmetti.