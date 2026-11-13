İş yerlerine kabus gibi çöktüler! "Kara Maskeliler" çetesine yargı darbesi: Daltonlarla ittifak kurmuşlar!

İstanbul'un birçok ilçesinde iş yerlerini kurşunlayıp, yurt dışı hatlar üzerinden tehditler savurarak yağma yapan "Kara Maskeliler" isimli suç örgütüne yönelik yargılamada mahkeme son sözünü söyledi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında çeteye rekor ceza verildi.
7 AY İÇERİSİNDE KARAR VERİLDİ, SANIKLARA CEZA YAĞDI
Sanık Mert Tuncel, "silahlı suç örgütü üye olmak" , "nitelikli yağmaya teşebbüs", "mala zarar verme", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma", "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Muharrem Destan Eğlenti'yi de, "silahlı suç örgütüne üye olmak", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme, satma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçlarından 55 yıl 10 ay hapis cezasına çaptırdı. Böylelikle sanıklara toplamda 116 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık Kadir Akkaya'nın ve firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık Necip Doğan'ın ise, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından ayrı ayrı beraatına hükmetti.
DALTONLAR İLE İLTİSAKLI 'ÖRGÜT'
Elebaşılığını M.K.'nın yaptığı çetenin, Beratcan Gökdemir'in elebaşılığını yaptığı "Daltonlar" suç örgütüyle ittifak kurduğu ve onların alt kadrosu olarak görev aldığı belirlenmişti. Zula evlerinde Kalaşnikof tüfekler, tonlarca uyuşturucu ve mühimmat ele geçirilen çete üyeleri, talepleri karşılanmadığında iş yerlerine saldırı gerçekleştiriyorlardı.
50 BİN EURO HARAÇ İSTEMİŞLER
Esenler'de bulunan bir tıp merkezi sahibini arayıp 50 bin Euro haraç isteyen kişiler parayı alamayınca sağlık merkezine kurşun yağdırmışlar, o anları da kayda alıp iş yeri sahibine göndererek haraç miktarının 75 bin Euro olduğunu söylemişlerdi. Çetenin bu eylem gibi farklı eylemlere karıştıkları belirlenmişti. Hakkında 3 ayrı kamu davası açılan örgütün diğer 2 dosyası Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.