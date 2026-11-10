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Giriş Tarihi: 10.11.2026 10:35

Karabağ’ın kalbi yeniden hayat buluyor: Kurtuluş ve dirilişin adı! 'Şuşa'

Ermenistan’ın 30 yıllık Karabağ işgalinde kaderine terk edilen Türk dünyasının kültür başkenti Şuşa,6 yıllık restorasyon dönemi ile görkemli günlerine çoktan dönmüş.

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Karabağ’ın kalbi yeniden hayat buluyor: Kurtuluş ve dirilişin adı! ’Şuşa’
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İşgalin yaralarını yeniden ihya sürecinde kısa sürede saran Şuşa'da geçmişin izleri korunurken geleceğin şehri de adım adım inşa ediliyor. 6 yıl önceki tarihi zafer ile yeniden evlatları ile buluşan toprak Şuşa'da nefes almaya başlamış. Şehre gelen yol kenarlarını çay bahçeleri süslerken inşa seferberliği ise soluksuz devam ediyor.

Şehir misafirlerini girişte tarihe götüren ve bir o kadar da duygulandıran kale girişindeki "Şuşa'yazısı ile karşılıyor. Taş mimarinin hakim olduğu binalar yükselirken tarihî dokunun korunmasına özel önem veriliyor.

Şehrin bir bölümünde yeni yapılaşma ve çevre düzenleme çalışmaları sürerken diğer tarafta tarihi eserlerin restorasyonuna yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Bir zamanlar savaşın ve işgalin izlerini taşıyan alanlarda bugün yeniden hayatın izleri görülüyor.

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Özellikle şehir merkezinde dolaşırken Şuşa'nın yalnızca yeniden inşa edilen bir yerleşim alanı olmadığını, tarihi kimliğini koruyarak geleceğe hazırlanmak istendiğini hissediyorsunuz. Şuşa'daki ziyaretimizin en önemli duraklarından biri Yukarı Gövher Ağa Camii oldu. Şehrin tarihi merkezinde bulunan cami, Karabağ'ın kültürel ve dinî mirasının en önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. İki yüksek minaresi, taş işçiliği ve kendine özgü mimarisiyle daha avluya girmeden dikkati çekiyor.

İşgal döneminde büyük zarar gören caminin minareleri hedef alınmış, yapı uzun yıllar bakımsız kalmıştı. Şuşa'nın yeniden Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından caminin restorasyonu tamamlandı. 10 Mayıs 2023'te düzenlenen törenle yeniden açılan yapı, bugün ziyaretçilerini karşılıyor.

Şuşa'nın yeniden hayat bulduğu bu günlerde, 8 Kasım Zafer Günü'nün altıncı yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ziyareti de şehre ayrı bir hareketlilik kattı.

Şehirde dolaşırken gördüğümüz Türk ve Azerbaycan bayrakları, iki ülke arasındaki ortak tarih ve kardeşlik bağının Şuşa'daki yansımalarından biriydi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ERMENİSTAN #KARABAĞ #TÜRKİYE

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