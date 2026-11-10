Karabağ’ın kalbi yeniden hayat buluyor: Kurtuluş ve dirilişin adı! ’Şuşa’

Özellikle şehir merkezinde dolaşırken Şuşa'nın yalnızca yeniden inşa edilen bir yerleşim alanı olmadığını, tarihi kimliğini koruyarak geleceğe hazırlanmak istendiğini hissediyorsunuz. Şuşa'daki ziyaretimizin en önemli duraklarından biri Yukarı Gövher Ağa Camii oldu. Şehrin tarihi merkezinde bulunan cami, Karabağ'ın kültürel ve dinî mirasının en önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. İki yüksek minaresi, taş işçiliği ve kendine özgü mimarisiyle daha avluya girmeden dikkati çekiyor.