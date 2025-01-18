Karabağlar’da grev kapıda! Üçüncü görüşmeden de sonuç çıkmadı

İzmir'de işçi eylemleri bir türlü bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz aylarda Buca ve Bayraklı Belediyelerinde yaşanan işçi grevlerinin ardından bu sefer de İzmir'in nüfus bakımından en yoğun ilçelerinden biri olan Karabağlar grev tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

CHP'li Karabağlar Belediyesi ile belediye şirketi KAR BEL'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

23 OCAK'TA GREV VAR

Geçtiğimiz haftalarda belediye binasına grev ilanı asan sendika anlaşma sağlanamaması durumunda 23 Ocak'ta greve gideceklerini açıkladı.

SODEM SEN TEKLİFİ ARTIRDI AMA...

İşverenin adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen ile sendika arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3. görüşme de anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşverenin yüzde 24.9 oranındaki maaş artış teklifi işçilerin örgütlü olduğu sendika tarafından ret edildi. Sodemsen daha önce yüzde 15 olarak önerdiği maaş artış oranını önce 19.5'e daha sonra da 21.6'ya çıkarmıştı.

KARABAĞL.AR BELEDİYE BAŞKANI HELİL İNAY KINAY

İZMİR'İN EN KALABALIK İLÇELERİNDEN BİRİ

Taraflar arasında geçtziğimiz günlerde gerçekleştiilen üçünçü görüşmeden de sonuç çıkmaması işçiler arasında tepkiye neden oldu. Şimdi tüm gözler 20 Ocak'ta yapılacak 4. buluşmaya çevrildi. Eğer anlaşma sağlanamazsa sendika 23 Ocak'ta greve gidecek. Grevle birlikte belediye bünyesinde görev yapan bin civarında işçi iş bırakacak. Belediye hizmetleri grevle birlikte duracak. Cadde ve sokaklardaki çöpler toplanmayacak, ilçeiçe genelindeki park ve bahçelerin bakım onarım ve sulama işlemleri duracak. Grev ilçe genelindeki asfaltlama çalışmalarını da vuracak. Cadde ve sokaklar asfaltlanmayacak. Belediye bünyesinde çok sayıda smendikalı üye büro işlerinde çalıştığı için grevle birlikte bürokracik işlemler de durma noktasına gelecek.