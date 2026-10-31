Karaborsa bilet çetesine hapis şoku

Tüpraş Stadyumu'nda 2 Kasım 2025'te oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının deplasman tribünü biletlerinin bot yazılımları kullanılarak toplu şekilde satın alındığı ve karaborsada değerinin üzerinde satıldığı iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. İncelemelerde bin 900 biletin 31 Ekim 2025'te satışa çıkarıldığı, 632'sinin ilk anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre satışa sunulamadığı belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aynı IP adresi ve kredi kartı kullanılarak 30-40 saniye aralıklarla birden fazla bilet satın alındığı belirtildi.

İfadesi alınan şüphelilerden Mahmut Can K., kombine biletini kullanmadığı maçlarda sosyal medyadan ücreti karşılığında devrettiğini belirterek aynı sistemi başkaları için de uygulayarak komisyon aldığını anlattı. Daha sonraları ise Passolig üzerinden bilet satın almak için 35 bin liraya bot yazılım aldığını ve 50 bin lira ödediğini, maç günleri bilet satarak kazanç elde ettiğini aktardı. Şüpheli Erdinç E. ise derbi biletlerini alırken bot yazlım kullanmak için bir ilan sahibiyle iletişime geçtiğini ve 8 bin liralık kripto para gönderdiğini söyledi. Şüphelilerden Mustafa R., bot yazılımlarla bilet temin ederek komisyon ekledikten sonra Biletapp gibi internet siteleri ve uygulamalar üzerinden satışa sunduklarını kabul etti. Taraftar gruplarına verilen ücretsiz biletlerin de satışa çıkarıldığını anlattı.

14 ŞÜPHELİ

İddianamede 14 şüpheli hakkında 'değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hüseyin G. ve Kemal K. dışındaki 12 şüpheli hakkında ayrıca 'bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verildi.