Karaborsa operasyonu! Soruşturma tamamlandı: 12 kişiye 5 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Fenerbahçe maçının deplasman tribünü biletlerinin karaborsada satıldığına ilişkin basında ve sanal medyada yer alan paylaşımlar üzerine 23 Nisan'da soruşturma başlatıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü de 10 Kasım 2025 tarihli dilekçesiyle biletlerin bot yazılımları kullanılarak toplu şekilde satın alındığı ve karaborsada satıldığı iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturma dosyaları birleştirilirken, incelemelerde bin 900 biletin 31 Ekim 2025'te satışa çıkarıldığı, 632'sinin ilk anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre satışa sunulamadığı belirlendi. Şüphelilerin bot yazılımlarıyla biletleri toplu şekilde satın alıp yüksek fiyatlarla satıldığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrolle, diğerleri ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BİLETLER ELDEN VE BANKA HAVALESİYLE SATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Passo A.Ş.'den alınan bilgilere göre aynı IP adresi ve kredi kartı kullanılarak 30-40 saniye aralıklarla birden fazla bilet satın alındığı belirtildi. Biletlerin devredildiği 46 kişi bilgi sahibi sıfatıyla dinlendi. İfadelerde biletlerin bir bölümünün maç öncesinde stadyum çevresinde, özellikle Yoğurtçu Parkı civarında elden, bir bölümünün ise sanal medya hesapları üzerinden satıldığı anlatıldı. Bazı alıcıların nakit ödeme yaptığı, bazılarının ise banka havalesiyle para gönderdiği, biletlerin bir kısmının da satış fiyatının üzerinde bedellerle devredildiği belirtildi.

"BOT YAZILIMI İÇİN 85 BİN LİRA ÖDEDİM"

Şüphelilerden Mahmut Can K., ifadesinde, başlangıçta kombine biletini kullanmadığı maçlarda Facebook gruplarında bulduğu kişilere ücret karşılığında devrettiğini, daha sonra başkalarının kombinelerini maç başına ücret karşılığında satarak kazanç elde ettiğini anlattı. "Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden bilet temin ettim. Talebi karşılayacak kadar bilet bulamayınca Passolig üzerinden bilet satın almak için bot yazılımı almaya karar verdim internet üzerinden bulduğum bir kişiden önce 35 bin liraya bot satın aldım yazılımın geliştirilmesi için de 50 bin lira daha ödedim bot yazılımını kullanmaya başladıktan sonra maç dönemlerinde İstanbul'da günlük ev kiralayarak bilet alıp sattık. Bot kullanıyorum ve futbol maçı biletlerini komisyon karşılığında satıyorum yaptığım işlemlerin suç olduğunu bilmiyordum pişmanım" dedi.

BİLET SATIŞ UYGULAMASI KURDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüphelilerden Mustafa R. ise ifadesinde, 2024 yılının sonunda etkinlik biletlerinin satışına yönelik bir uygulama geliştirme fikri olduğunu, yazılım işi yapan Y.K. ile birlikte Biletapp isimli uygulamayı kurduklarını anlattı. "Uygulama üzerinden futbol, basketbol ve voleybol maçlarının yanı sıra konser ve etkinlik biletlerini de satışa sundum. Bilet temin edebilmek için 2025 yılının şubat ayı civarında Telegram ve WhatsApp gruplarına katıldım. Mustafa R., bu gruplarda bilet tedarik eden kişilerin zamanla güven kazanıyor ve bazı kişiler bot yazılımlarıyla Passolig üzerinden bilet satın aldı. WhatsApp gruplarında bilet temin eden kişilerin, satın aldıkları biletleri komisyon ekleyerek Biletapp gibi internet siteleri ve uygulamalar üzerinden satışa sunduk. Bazı biletleri ise kulüpler tarafından taraftar gruplarına ücretsiz dağıtılan davetiyeler ve bunların da daha sonra mesajlaşma gruplarında satışa çıkarıldı" dedi.

BOT YAZILIMI İÇİN 8 BİN LİRALIK KRİPTO PARA GÖNDERDİ

Şüpheli Erdinç E. ifadesinde, R10.net isimli internet sitesinde ilan edilen bot yazılımlarını kullanmak için ilan sahibiyle iletişime geçtiğini anlattı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletlerini satın almak amacıyla görüştüğü kişiye, bilet satışları başlamadan önce o tarihte yaklaşık 8 bin liraya karşılık gelen miktarda kripto para gönderdiğini söyledi. Passolig hesaplarına ait e-posta adresleri ve şifreleri yazılımı sağlayan kişiye gönderdiğini, bu kişinin bot üzerinden biletleri rezerve ettiğini söyleyen Erdinç E., daha sonra hesaplara girerek ödemeyi yaptıklarını anlattı.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Ahmet Mete D., Bayram U., Berat Y., Emre Can E., Erdinç E., Hakan A., Hakan K., Hüseyin G., Kemal K., Mahmut Can K., Muhammet Salih G., Mustafa R., Serhat A. ve Yusuf Y. olmak üzere 14 şüpheli hakkında 'Değerinin üzerinde bilet satma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hüseyin G. ve Kemal K. dışındaki 12 şüpheli hakkında ayrıca 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.