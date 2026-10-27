Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!

Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.