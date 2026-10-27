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Giriş Tarihi: 27.10.2026 18:40 Son Güncelleme: 27.10.2026 22:04

Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!

Karabük ve Bartın'da kaçak silah ticareti ve bulundurulmasına yönelik operasyon düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alınırken, 48 silah ele geçirildi.

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İHA Yaşam
Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

300 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliğinde 4 Kur'an-ı Kerim ile 1 define arama dedektörü bulundu. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahların toplam sayısının 48 olduğu bildirildi.

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Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

#KARABÜK #BARTIN

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Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!
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