Karabük ve Bartın’da kaçak silah operasyonu: 48 silah ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük ve Bartın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Karabük'te 22, Bartın'da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheliye ait 23 adreste yapılan aramalarda; 32 tabanca, 11 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 500 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.
300 YILLIK TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda ayrıca yaklaşık 300 yıllık olduğu değerlendirilen, tarihi eser niteliğinde 4 Kur'an-ı Kerim ile 1 define arama dedektörü bulundu. Operasyon çerçevesinde ele geçirilen silahların toplam sayısının 48 olduğu bildirildi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.