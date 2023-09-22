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Giriş Tarihi: 22.9.2023 00:48

Karabük’deki orman yangına karadan müdahale ediliyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangınına karadan müdahale ediliyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması." dedi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük’deki orman yangına karadan müdahale ediliyor

Akşam saatlerinde Karabük 'ün Ovacık ilçesi Abdullar köyü Saitler mahallesinin kırsal alanında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Bölgenin sarp olması nedeniyle yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirten Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Öncelikle karadan müdahale edildi, 2 helikopterimiz gün batımına kadar müdahalesini yaptılar fakat havanın kararmasıyla nedeniyle onlar çekildiler. Karadan müdahale devam ediyor. Yaklaşık 29 adet iş makinemiz, arazözümüz alana müdahale ediyor. Arazinin dik ve engebeli yapısı nedeniyle zaman zaman güçlükler oluşuyor. İnşallah kısa sürede yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışmalarına başlarız. En güzel ve sevindirici taraf herhangi bir can kaybının olmaması. Aynı şekilde yangın bölgemiz yerleşim bölgelerimize çok yakın bir bölgede değil, o açıdan tahliyeyi gerektirecek bir konuda değil. Gerek Orman İşletme ekiplerimiz, araçlarımız, belediyelerimiz, Özel İdaremizin araç ve gereçleri sahada kontrollü şekilde yangına müdahale ediyorlar. Çıkış sebebi araştırılıyor, ilerleyen saatlerde netleşir diye düşünüyoruz" dedi.

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Karabük’deki orman yangına karadan müdahale ediliyor
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