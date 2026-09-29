Karabük’te işçi servisi elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Kaza, Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Önüt (37) idaresindeki 78 S 0066 plakalı işçi servisi, 200 Evler istikametinden kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Servis minibüsü, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü Selçuk Önüt ile araçta bulunan tekstil işçileri Serpil Çörekçioğlu (44), Sevgi Öztürk (50), Ayşe Çalışkan (44), Zeliha Açıkgöz (36) ve Perihan Güneş yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3 kadın işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışmalarının ardından hasar gören servis minibüsü, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.