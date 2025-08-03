Karabük’te karı kocanın şüpheli ölümü

Karabük'ün Bahçelievler Mahallesindeki bir apartmanın 4.katında karı koca ölü olarak bulundu. Derya çiftinin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı.

Olay, akşamüzeri Bahçelievler Mahallesi 132.Sokakta bulunan bir apartmanın 4.katında meydana geldi. Kavga seslerini duyan komşuları, aynı zamanda evden dumanların çıkması üzerine hemen 112 yi aradılar. Olay yerine Sağlık, Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede dumanlara müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri evin için de Mehmet ve Semra Derya çiftinin cansız bedenlerini buldular. Olay hakkında fazla açıklama yapılmazken, Derya Çiftinin cesetleri otopsi için Karabük Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Polis ve Jandarma Olay yeri ekipleri incelemelerine devam ederken, Emniyet birimleri ve Cumhuriyet Savcılığı geniş kapsamlı soruşturma başlattı.