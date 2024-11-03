Karabük’te kazdıkça tarih çıkıyor

Karabük'ün Eskiapazar ilçesinde bulunan ve 2003 yılında ortaya çıkan, "Batı Karadeniz'in Zeugmas"ı olarak adlandırılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. MÖ 1. yüzyıldan MS 8. yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, son olarak 5. yüzyıla ait Arbalet tipinde Fibula ve 2. yüzyıla ait nehir tanrısı betimi yer alan sikke çıkarıldı.Kazının başkanlığını yapan Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Güney Nekropol'deki mezarlarda, Roma döneminde Hadrianopolis'te basılmış bir sikke bulduk. Hadrianopolis'te ikinci yüzyılda da yine Roma İmparatorluğu'nda charon geleneğinin devam ettiğini görmüş olduk" dedi.