Karabük’te kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından dün, yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüphelilerce hırsızlık yapılmasına ilişkin, polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilere gözcülük yaptığı belirlenen 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yüzlerini kar maskesiyle gizleyen silahlı şüpheliler dün, söz konusu caddede kuyumcu dükkanına girmiş, çalışan 3 kişiyi etkisiz hale getiren zanlılar, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Kayıtlarda 3 şüphelinin çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra altınları 2 çantaya doldurması görülüyordu.