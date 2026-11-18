Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Barajı Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başlandı. Bakan Yumaklı, söz konusu yatırıma ilişkin paylaşım yaptı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif projelerinden biri olacak Silvan Projesi kapsamındaki Karacalar Barajı'nın yapımına başladıklarını belirten Yumaklı, "42 bin 450 dekar araziyi modern sulamaya kavuşturacak bu dev eserle, ekonomiye yıllık 710 milyon lira ilave katkı ve 4 bin 245 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN MEYVELERİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Terörsüz Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven iklimindeki yatırımlarla kalkınması hızlanacak bölgemize ve Diyarbakır'ımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR VE BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, "Diyarbakır Silvan Projemiz tüm hızıyla devam ederken, projemizin önemli yatırımlarından biri olan Karacalar Barajı'nın yapımına başlanması Diyarbakır'ımız ve bölgemiz adına önemli bir gelişmedir. 42 bin 450 dekar araziyi modern sulamayla buluşturacak, ekonomimize yıllık 710 milyon TL katkı sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam imkânı sunacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Diyarbakır'ımıza kazandırılan bu kıymetli yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum. Silvan'ımızın bereketli toprakları suyla buluşacak, Diyarbakır'ımız üretimle ve yatırımlarla büyümeye devam edecek" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör