Bakan Yerlikaya'nın "Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayatı Etkili Afet Bölgesi ilan edildi" açıklamasının ardından, afet bölgesi nedir, neden ilan edilir soruları yanıt arıyor. Zonguldak Ereğli'de 19 Kasım Pazar günü şiddetli sağanak yaşanmıştı. Peki, Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi mi ilan edildi? Afet bölgesi ilan edilince ne oluyor?

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta 19 Kasım Pazar günü yaşanan kuvvetli yağışlar sonucu Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel afetleri nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yapılan tespitlere göre 133 çatı uçmasının tespit edildiğini belirtti.

Defterdarlık Zarar Tespit Grubunca yapılan zarar tespitlerinde şu ana kadar 54 konutun ve 226 iş yerinin zarar gördüğünü bildiren Yerlikaya, AFAD İl Müdürlüğünce yapılan etütlerde heyelandan 10 konutun etkilendiğini, bir konutun kalıcı olarak boşaltıldığını ve 9 konut için önlem alınmasına dair raporun hazırlandığını aktardı.

Yerlikaya, Tarım İl Müdürlüğünce şu ana kadar yapılan tespitlerde 135 sera ile 76 balıkçı teknesinin zarar gördüğünü ifade ederek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Karadeniz Ereğli ilçemiz Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildi. 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 11 vatandaşımızın da kayıp olduğu Karadeniz Ereğli'sinde AFAD gönüllülerimiz sokakları temizliyor, su basan iş yeri ve evlerde hayatın normale dönmesi için canla başla çalışıyor.

Karadeniz Ereğli'sindeki hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. AFAD gönüllülerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Deprem, yangın, sel, çığ, heyelan gibi doğal afetler sonucu çeşitli bölgelerde yaşam büyük ölçüde olumsuz etkileniyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLERDE NE OLUR?

Bir yer afet bölgesi ilan edildiğinde, orada yaşayanlara sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz götürülüyor. Bölgedeki ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorunda kılınıyor. Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilebiliyor.