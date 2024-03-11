Karadeniz fayı 6.6 büyüklüğünde deprem üretebilir

Samsun, dün saat 03.10 sıralarında 4 büyüklüğünde depremle sallandı. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17 kilometre mesafede olan depremin, 18.27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Depremle ilgili açıklama yapan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Tüm Karadeniz sahili güneyden Kuzey Anadolu Fayı, kuzeyden ise Karadeniz fayının tehdidi altında. Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Karadeniz'e kadar yayılan geniş bir alanda paralel faylardan oluşur.Tüm Karadeniz sahili güneyden KAF, kuzeyden ise Karadeniz fayı tehdidi altında. 6.6 büyüklüğünde bir deprem olası" ifadelerini kullandı. Karadeniz fayının 1968'de Bartın açıklarında 6.6'lık bir deprem ürettiğini de sözlerine ekleyen Bektaş, "2012'de Batum açıklarında Trabzon fayı üzerinde 5.6'lık büyüklüğünde de bir deprem üretti. Ayrıca Batum mevkiinde yine 1950 yıllarında 6 büyüklüğünde bir deprem daha üretmişti" diye konuştu. Jeoloji Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı, Jeoloji Mühendisi Gül Yüzüncü Yılmaz da, 1 yıl önce Bafra açıklarında bir deprem olduğunu söyleyerek bunun Karadeniz kıyılarındaki fayların küçük de olsa deprem üretebilecek faylar olduğunu gösterdiğini aktardı.