Karadeniz sahiline 21 tonluk dalga kalkanı

2006-2007 yıllarında hizmete alınan Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Balıkçı Barınağı'nda güçlendirme çalışmaları sürüyor. Barınakta zamanla çökmeler meydana gelirken taş tahkimatlarda da çatlaklar oluştu. 2,5 yıl önce yaşanan şiddetli fırtınada dalgalar mendirekleri aşarak limana ulaştı. Çok sayıda küçük balıkçı teknesi zarar görürken binlerce lira değerindeki balıkçı ağları da kullanılamaz hale geldi. 5 balıkçı teknesi ise dalgaların etkisiyle suya gömüldü.

21 TONLUK BLOKLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında mevcut taş tahkimatların yerine çok daha dayanıklı beton bloklar yerleştiriliyor.

Mayıs ayının sonunda başlayan uygulamada, her biri 21 ton ağırlığındaki dev beton bloklar barınağın deniz tarafına tek tek diziliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Faroz'un Karadeniz'in sert dalgalarına karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor. Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, devletin müdahalesinin zamanında olduğunu belirterek "Karadeniz sahili, deniz itibarıyla gerçekten güçlü; dalgaların oldukça etkili olduğu bir bölge. Bundan sonra limanın daha güçlü ve korunaklı olacağını, teknelerin de daha güvende olacağını umuyoruz" dedi.

TEKNELER GÜVENDE

2006-2007 yıllarında yapılan barınakta kısa sürede çökmeler yaşandığını anlatan Mutlu, "Bizim şansımız, devletimizin erken müdahale etmesi oldu" diye konuştu. Faroz'daki çalışmaların hızlı ilerlediğini belirten Mutlu, "Yüklenici firma bazen pazar günleri de çalışarak mesai harcıyor. Güzel ve düzenli bir çalışma yürütülüyor. Tahminim, yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.