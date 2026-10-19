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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Karadeniz’de fırtına uyarısı

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’de fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Şırnak hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde de yağış bekleniyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

RÜZGAR HIZI 100 KİLOMETRE
Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına da hayatı olumsuz etkileyebilir. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 100 kilometre hızla esebileceği bildirildi.

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Karadeniz’de fırtına uyarısı
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