Karadeniz’de lezzet fırtınası

GastronomiRize 2026, "Sofrada Yaşayan Miras" mottosuyla Rize
'nin üretim kültürünü, mutfak hafızasını ve gelecek vizyonunu aynı sofrada buluşturdu. Dört gün sürecek etkinliğin ilk gününde Rize'nin 12 ilçesinden 100'ün üzerinde yöresel yemek sergilenirken gastronomi; iklim, sıfır atık, sağlık, üretim, kültür ve gelecek başlıklarıyla birlikte ele alındı. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından biri "İklim İçin Horon" oldu. Gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen horonda katılımcılar, Rize'nin simgelerinden çay ve çay bardağı etrafında bir "Sıfır Atık ve İklim Halkası" oluşturdu. Festivalin merkezinde Rize'nin 12 ilçesinin mutfak kültürünü bir araya getiren büyük yemek sergisi yer aldı. Aile sofralarında kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir bölümü bugüne kadar kayıt altına alınmamış tarifler, 2024'te başlayan saha taramalarıyla derlendi; 2025'te tasnif edilerek şefler ve tarif sahipleriyle yeniden uygulandı. GastronomiRize 2026'da mutfak, sağlık ve uzun yaşam perspektifiyle de ele alındı.