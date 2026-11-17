Karadeniz'de gemileri hedef alan saldırılar ve deniz kazaları endişeye neden oluyor. Bulgaristan açıklarında dün iki deniz insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulduğu öne sürülen ve yan yatarak batan BETUL 8 adlı yük gemisinin ardından, bugün aynı bölgeye yakın bir noktada seyreden LPG tankeri de acil durum sinyali verdi. Bulgaristan devlet yayın kuruluşu BNG'nin haberine göre, Liberya bayraklı Gas Husky adlı gemi, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 60 deniz mili açığında seyir halindeyken acil durum sinyalini etkinleştirdi. Olay üzerine Bulgaristan denizcilik yetkilileri tarafından soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde meydana gelen olayın nedeni henüz belirlenemezken, tankerin ve mürettebatının durumuna ilişkin de bilgi edinilemedi. Geminin Yunanistan merkezli işletmecisinden ise konuya ilişkin henüz açıklama alınamadı.

BETUL 8 ADLI GEMİ DENİZ İHA'LARI TARAFINDAN HEDEF ALINDI

Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında seyir halindeyken acil yardım çağrısında bulunmuştu. Mürettebat, geminin deniz İHA'ları tarafından hedef alındığını belirtmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, gemideki 8 Türk ve 4 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 12 mürettebatı kurtarmıştı. Yan yatan gemi, kurtarma çalışmalarının ardından batmıştı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör