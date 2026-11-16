Karadeniz’de saldırıya uğrayan tanker İstanbul açıklarında durduruldu

Olay, 14 Kasım Cumartesi günü 21.10 sıralarında meydana gelirken Romanya'nın Karadeniz kıyısında bulunan Sulina Limanı'nın 4 deniz mili doğu-güneydoğusunda seyreden EVIAPETROL V isimli tankere saldırı düzenlendi. Saldırının ardından gemide patlama yaşanırken patlama sonrası yangın çıktı. Mürettebat, çıkan alevlere kendi imkânlarıyla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

SALDIRIYI BİLDİRMEDEN BOĞAZ'A GELDİ

Geminin yönetiminin, saldırıyı ve sonrasında çıkan yangını ilgili deniz trafik merkezlerine rapor etmeden seyrine devam ettiği belirtildi. Hasar tespit raporu sunmayan tanker yönetimi, gemide herhangi bir eksiklik veya arıza bulunmadığını beyan etti. Kılavuz kaptan ve römorkör hizmeti almadan İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya hazırlanan tanker, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine römorkörler eşliğinde Florya açıklarına götürülen gemi demirletildi.