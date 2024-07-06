Karadeniz’de serin bir nefes

Yaz mevsimiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar da geldi. Bu dönemde biraz serin bir nefes almak istiyorsanız Karadeniz tam size göre... Kültür turlarının en gözde destinasyonlarından biri olan Karadeniz'de, yeşil ve mavinin eşsiz dansına şahitlik ederken, coşkulu şelaleler ve buz gibi yaylalar insanı büyülüyor.Ordu'dan Rize'ye uzanan bir rota üzerinde yer alan ve Karadeniz'in en popüler turistik mekânlarından bazılarını keşfedeceğiz. İlk durağımız Ordu... Bu güzel şehre geldiğinizde nereyi gezelim derseniz hemen herkesin size vereceği ilk yanıt Boztepe olacaktır. Şehrin panoramik manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz bu güzel tepeye, teleferikle ulaşım ise ayrı bir macera... Bu dönemde eğer bir de sis dağlara inmişse teleferik ile yaptığınız yolculuk bulutlara kadar uzanabilir. Ordu ile Giresun sınır şehri. İki şehir arasında sahilden yapacağınız yolculukta bir şehir biterken hemen diğerinin başlaması sizi şaşırtmasın. Dağ eteklerine kurulu bu güzel iki şehir birbirine çok yakın... Giresun'a gelmişken muhakkak görmeniz gereken yer ise kalesi... Bu kalede demli bir çay içmeyi ihmal etmeyin.Doğu Karadeniz'in rüya gibi şehirlerinden biri olan Rize, yaylalarıyla ünlü. Yemyeşil bir yolculukla ulaşacağınız Rize'de yol boyu şelaleler size "Cennette miyim?" diye sorgulatabilir. Rize'de muhakkak gitmeniz gereken Çamlıhemşin ilçesindeki Huser Yaylası, Karadeniz'in en güzel yaylalarından biri... Yaylada doğa yürüyüşleri yapabilir, kamp yapabilir ve yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Fırtına Deresi, rafting yapmak için ideal bir yer. Çamlıhemşin'e gelmişken Gelintülü Şelalesi'ni görmeden sakın dönmeyin. Yine bu ilçenin en ünlü ve popüler yaylalarından Ayder doğa yürüyüşleri ve kamplar için eşsiz bir durak... Rize'nin bir diğer gözde ilçesi olan Fındıklı ise adından da anlaşılacağı üzere meşhur fındık bahçelerine sahip. Burada bulunan Sevdaluk Köprüsü, Karadeniz'in en eski köprülerinden biri. İlçedeki Zilkale ise, Orta Çağ'dan kalma bir kale... Kalenin surlarından Karadeniz'in muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Palovit Şelalesi ise Karadeniz'in en yüksek şelalelerinden biri... İzlerken başınızı döndürecek olan bu şelale önünde hatıra fotoğrafları çektirmeyi unutmayın. Rize'ye kadar gelmişken bir çay fabrikası gezmek isterseniz rotanızı merkeze kırın... Burada bulunan çay fabrikasında çayın üretim aşamalarını görebilir ve taze çay satın alabilirsiniz.Karadeniz doğası kadar yeme içme alternatifleri açısından da oldukça zengin... Buraya geldiğiniz ilk yapmanız gereken hamsinin tadına bakmak... Bin bir çeşidi bulabileceğiniz bu coğrafyada hamsili pilav, hamsi kuşu ve hamsi turşusunu da muhakkak deneyin. Bu bölgenin en gözde lezzetlerinden biri de kuymak... Bazı bölgelerde mıhlama olarak da anılan bu efsanevi lezzet kolat peyniri ile yapılıyor, çay ile afiyetle yeniyor. Buraya kadar gelmişken Trabzon pidesi, Akçaabat köftesi, lahana kavurması, mısır ekmeği, kaygana, turşu kavurması yenilmezse hatırı kalır lezzetlerden...