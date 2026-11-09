Karadeniz’de yağış alarmı: Karadeniz’e yağış, yüksek kesimlere kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıracak. Bölgenin iç kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde soğuk havanın daha fazla hissedileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör