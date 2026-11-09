Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz'de yağış alarmı: Karadeniz’e yağış, yüksek kesimlere kar geliyor!
Giriş Tarihi: 09.11.2026 09:33

Karadeniz'de yağış alarmı: Karadeniz’e yağış, yüksek kesimlere kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’de yağış alarmı: Karadeniz’e yağış, yüksek kesimlere kar geliyor!
  • ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'de yağışlı hava özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıracak. Bölgenin iç kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda da karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde soğuk havanın daha fazla hissedileceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#ORDU #DOĞU KARADENİZ #TÜRKİYE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz'de yağış alarmı: Karadeniz’e yağış, yüksek kesimlere kar geliyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA