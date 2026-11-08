Karadeniz’e şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağış ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Malatya, Elazığ, Iğdır, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

RİZE VE ARTVİN'E ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rize genelinde ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji, özellikle Karadeniz'de ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Ege ve İç Anadolu'da ise sis ve pus etkili olacak.

RÜZGAR 70 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Kuvvetli rüzgar da hayatı olumsuz etkileyebilir. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden esecek rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması beklenen rüzgara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.