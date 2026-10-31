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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Karadeniz’i Doğu’ya bağlayan Dallıkavak Tüneli açılıyor

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AA
Karadeniz’i Doğu’ya bağlayan Dallıkavak Tüneli açılıyor
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Erzurum-Rize yolu üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ile 9 kilometrelik kesimi bugün hizmete alınıyor. Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâh 4.6 kilometre kısalarak seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya inecek. Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa edilen 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçilecek. Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksı güçlenecek. Karadeniz sahil yolunun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzeygüney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlanmış olacak.
#RİZE #ERZURUM #KARADENİZ
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Karadeniz’i Doğu’ya bağlayan Dallıkavak Tüneli açılıyor
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