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Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:58

Karadeniz'in dev tünelinden rekor! Zigana'dan 3 yılda 5,2 milyon araç, 1,9 milyarlık tasarruf

Avrupa’nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, 3 yılda 5,2 milyon araca hizmet verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünel sayesinde 1,9 milyar lira tasarruf sağlandığını, güzergâhın 8 kilometre kısaldığını ve 90 keskin virajın ortadan kaldırıldığını açıkladı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’in dev tünelinden rekor! Zigana’dan 3 yılda 5,2 milyon araç, 1,9 milyarlık tasarruf
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Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşımda devrim yaratan Yeni Zigana Tüneli, hizmete girmesinin ardından geçen 3 yılda sağladığı kazanımlarla dikkat çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tünelin kullanım verilerini ve ülke ekonomisine katkısını paylaştı.

90 VİRAJ TARİHE KARIŞTI

Yeni Zigana Tüneli ile ulaşım güzergâhının 8 kilometre kısaltıldığını belirten Bakan Uraloğlu, eski güzergâhta sürücülere zor anlar yaşatan 90 keskin virajın da ortadan kaldırıldığını vurguladı. Yol geometrisinin iyileştirilmesiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade etti.

3 YILDA 5,2 MİLYON ARAÇ

Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli unvanını taşıyan Yeni Zigana Tüneli, 3 yılda 5,2 milyon araca hizmet verdi. Tünelin sağladığı zaman ve yakıt tasarrufunun ekonomik karşılığı ise 1,9 milyar liraya ulaştı. Bakan Uraloğlu, yaptığı paylaşımda, "Yeni Zigana Tüneli ile güzergâhı 8 kilometre kısaltırken 90 keskin virajı ortadan kaldırarak yol geometrisini iyileştirdik, ulaşım güvenliğini artırdık. Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tünelinde üç yılda 5,2 milyon aracı ağırladık, 1,9 milyar lira tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

#TRABZON
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