Karaelmas Ekspresi yeniden raylarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
, Ankara
-Zonguldak
arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeniden raylara ineceğini açıkladı. TCDD Taşımacılık, BAKKA ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk sefer 2 Ekim'de başlayacak. Ankara'dan gidişler 2, 16, 30 Ekim ve 13 Kasım Cuma günleri saat 23.00'te; Zonguldak'tan dönüşler ise 3, 17, 31 Ekim ve 14 Kasım Cumartesi günleri saat 23.00'te yapılacak. 120 yolcu kapasiteli tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor. Batı Karadeniz'in turizmini canlandırmayı hedefleyen 2026 yılı programında yolcular, gidiş yönünde Yenice'nin doğal güzelliklerini; dönüş yolunda ise Çankırı ve Kalecik'in tarihi ve kültürel miraslarını keşfetme fırsatı bulacak. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu özel seferler, demiryolu ile turizmi buluşturacak.