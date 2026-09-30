Haberler Yaşam Haberleri Karaelmas Ekspresi yeniden raylarda
Giriş Tarihi: 30.09.2026

Karaelmas Ekspresi yeniden raylarda

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ANKARA
Karaelmas Ekspresi yeniden raylarda
  • ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin yeniden raylara ineceğini açıkladı. TCDD Taşımacılık, BAKKA ve Zonguldak İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında ilk sefer 2 Ekim'de başlayacak. Ankara'dan gidişler 2, 16, 30 Ekim ve 13 Kasım Cuma günleri saat 23.00'te; Zonguldak'tan dönüşler ise 3, 17, 31 Ekim ve 14 Kasım Cumartesi günleri saat 23.00'te yapılacak. 120 yolcu kapasiteli tren, 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagondan oluşuyor. Batı Karadeniz'in turizmini canlandırmayı hedefleyen 2026 yılı programında yolcular, gidiş yönünde Yenice'nin doğal güzelliklerini; dönüş yolunda ise Çankırı ve Kalecik'in tarihi ve kültürel miraslarını keşfetme fırsatı bulacak. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bu özel seferler, demiryolu ile turizmi buluşturacak.

#ZONGULDAK #ANKARA #ABDULKADİR URALOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Karaelmas Ekspresi yeniden raylarda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA