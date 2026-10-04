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Giriş Tarihi: 4.10.2026

Karaelmas'ı madenci korosu karşıladı

Ankara-Zonguldak arasında seferlere başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi'ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

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Karaelmas’ı madenci korosu karşıladı
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Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. kez Zonguldak'a geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. seferini gerçekleştirdi. Trenle kente gelen yerli ve yabancı 101 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren Madenci Korosu'nun şarkılarına eşlik ederek dans etti. Turistler daha sonra Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

SEFERLER YÜZDE 87 DOLULUKTA
BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya gazetecilere, geçen yıl gerçekleştirilen seferlerde yüzde 87 doluluğa ulaştıklarını söyledi. Çetinkaya, "Temamız burada endüstriyel ve jeolojik mirasın tanıtılması" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Karaelmas'ı madenci korosu karşıladı
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