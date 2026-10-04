Karaelmas’ı madenci korosu karşıladı

Ankara'dan yola çıkan Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. kez Zonguldak'a geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Zonguldak İl Özel İdaresi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 5. seferini gerçekleştirdi. Trenle kente gelen yerli ve yabancı 101 turisti, Zonguldak Tren Garı'nda Madenci Korosu karşıladı. Turistler, kısa bir konser veren Madenci Korosu'nun şarkılarına eşlik ederek dans etti. Turistler daha sonra Gökgöl Mağarası, Zonguldak Maden Müzesi ve Fener semtini ziyaret etmek üzere gardan ayrıldı.

SEFERLER YÜZDE 87 DOLULUKTA

BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya gazetecilere, geçen yıl gerçekleştirilen seferlerde yüzde 87 doluluğa ulaştıklarını söyledi. Çetinkaya, "Temamız burada endüstriyel ve jeolojik mirasın tanıtılması" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör