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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Karagüney Kanyonu doğaseverlerin uğrak yeri

Kars’ın Kağızman ilçesindeki Karagüney Kanyonu, doğa sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri oldu. Kanyon, ABD’deki Arizona Kanyonu’na benzerliğiyle de ilgi çekiyor

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Karagüney Kanyonu doğaseverlerin uğrak yeri
Kars'ın Kağızman ilçesi ile Iğdır'ın Tuzluca ilçesi arasında yer alan Karagüney Kanyonu, doğal güzellikleri ve jeolojik yapısıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Deniz sedimentleri, volkanik plato kalıntıları ve tektonik hareketlerin şekillendirdiği bu bölge ayrıca dağcıların da yeni rotası haline geldi. Binlerce yıllık doğal süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkan Karagüney Kanyonu'ndaki peribacaları, ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi sunuyor.




Doğma büyüme Kars-Kağızmanlı olduğunu ve ilk kez kanyona geldiğini söyleyen İsmail Karakaş, "Burası çok müthiş bir yer, Arizona'ya benzetenler oluyor, jeolojik olarak çok farklı bir coğrafya. Anlatmakla olmaz, çünkü görmeleri lazım" dedi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletine gittiklerini belirten dağcılar ise bu bölgeyi ilk gördüklerinde kendilerini adeta Arizona ve Nevada'daymış gibi hissettiklerini söylediler.
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Karagüney Kanyonu doğaseverlerin uğrak yeri
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