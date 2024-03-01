Karaköy’de otopark bilmecesi

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin en önemli turizm merkezlerinden Karaköy'deki kat otoparkını 13 ay önce yıktı. Etrafı çevrilen inşaat alanında hayata geçirilecek Karaköy Meydan ve Yeraltı Otopark Projesi için çalışmalar bir türlü başlamadı. Bu nedenle krize giren çevre esnafı, bir bir kepenk kapatmaya başladı.İnşaatın atıl durumda bırakılmasından dolayı yüzde 20 kayıp yaşadıklarını belirten The Wings Otel Genel Müdürü Canpolat Fidan, "Otopark yıkılırken otelin manzarasının açılacağını söylemişlerdi. Birkaç bölge kazıldığında deniz suyu çıkınca, tekrar kapatıldı. Bize zemin etüdünde sorun olduğunu, bölgenin deniz seviyesi altında kaldığın, bu nedenle inşaatın durduğunu belirttiler. 35 esnafımız aynı durumda.Çevre esnaf mağdur edilerek, turizme büyük darbe vuruldu" dedi. 45 yıllık esnaf olduğunu belirten Metin Özkan da yıkım çalışmalarının 3 ay sürdüğünü, geçen yıl ocak ayından bu yana da çivi dahi çakılmadığını söyledi. Özkan, "Galataport'taki otel, yapılan anlaşma gereği zemin altı otoparkı yapıp teslim edecekti. Fakat zemin etüdünde deniz suyu çıkması nedeniyle iptal edildi. Biz otopark istemiyoruz zaten. Galataport'ta 6 bin araçlık otopark var. Bize yeşil sosyal donatı alanı yapılsın" dedi.