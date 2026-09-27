Karakutu bulundu

KKTC
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açıklarında 30 Ağustos günü 550 metre derinliğe batan feribotun karakutusuna 25 Eylül'de ulaşıldı. Millî Savunma Bakanlığına ait TCG IŞIN, TCG ALEMDAR ve Optimus Prime gemilerinin yürüttüğü çalışmayla çıkarılan karakutu, KKTC yetkililerine teslim edildi. Kazada feribottaki 267 kişiden 239'u kurtarılırken 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, VDR (Seyir Veri Kaydedicisi) olan kara kutunun köprüüstü ses kayıtları, VHF telsiz görüşmeleri, radar görüntüleri ve arıza kodları sayesinde ihmalleri gün yüzüne çıkaracağını belirtti. Akbulut, gemideki teknik arızaların 24 saat içinde Liman Başkanlığına bildirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.