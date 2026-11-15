Karaman Futbol kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı! Futbolcular son anda kurtuldu

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör