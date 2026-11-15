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Giriş Tarihi: 15.11.2026 12:02

Karaman Futbol kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı! Futbolcular son anda kurtuldu

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesini taşıyan otobüs, belirlenemeyen nedenle alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları otobüsü tahliye ederken, spor malzemeleri ve otobüste tamamen yandı.

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Karaman Futbol kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı! Futbolcular son anda kurtuldu
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3'üncü Lig 3'üncü grupta mücadele eden Karaman Futbol Kulübü kafilesi, bugün saat 13.00'de Silifke Şehir Stadı'nda Yeni Mersin İdman Yurdu Futbol A.Ş. ile oynayacağı maç için saat 08.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçesindeki tesislerden yola çıktı.

FUTBOLCULAR SON ANDA KURTULDU

Kafileyi taşıyan otobüs, Karaman kent merkezine yaklaştığı sırada arızalanıp, alev aldı. Futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanları, otobüsten tahliye edildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri gönderildi.

OTOBÜS TAMAMEN YANDI

Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Spor malzemeleri ile otobüste tamamen yandı. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada bugün oynanacak maçın TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARAMAN

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Karaman Futbol kafilesini taşıyan otobüs alev alev yandı! Futbolcular son anda kurtuldu
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