Karaman’da 4 katlı binada yangın paniği

Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Abdülkerim Kılıç Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oturdukları daireyi bir anda basan duman sonucu etkilenen aile balkona çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen aile bireyleri ambulansa alınarak tedavileri yapılırken, itfaiye ekibi de dumanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada apartman sakinleri de dışarıya çıktı. İtfaiye ekibinin araştırmaları neticesinde apartmanda herhangi bir yangın olmadığı tespit edildi.