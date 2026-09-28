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Giriş Tarihi: 28.09.2026 00:29

Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Karaman'da, düğün konvoyundaki otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA Yaşam
Karaman’da düğün konvoyunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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Karaman'daki kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düğün konvoyundakilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden Ali Koraşoğlu ve Abdullah Bilgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARAMAN

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Karaman'da düğün konvoyunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
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