Karaman’da düğün konvoyunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Karaman'daki kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Zengen köyü yakınlarında meydana geldi. Ali Koraşoğlu (63) idaresindeki 42 BET 520 plakalı otomobil ile Hasan Ali Tunç (25) yönetimindeki 70 ADE 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düğün konvoyundakilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde sürücü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Abdullah Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Ali Tunç, Ahmet Sarıkaya (28) Serkan Öztürk (23) Dudu Koraşoğlu (61) ve Gamze Koraşoğlu (31), yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.