Karaman’da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı üzerindeki Otogar Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ü. idaresindeki 42 B 0960 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 06 CCN 311 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç ikiye bölünerek parçalanırken, aracın bir parçası yol ortasında kaldı. Diğer parçası ise aynı yönde ilerleyen H.G. idaresindeki 70 FH 699 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerden A.K., araçtaki 1 yolcu ve hafif ticari araçtaki 1 yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Araç sürücüsü H.Ü. ise kazayı yara almadan atlattı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit Konya ve Mersin istikametinde çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.





"BİR ANDA ARABANIN ARKASI DÖNÜVERDİ"

Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.Ü., yaşadığı anları anlatarak, "Bir anda pat sesi geldi. Yağ lambası yandı. Kontağı kapattım, açtım. Bir anda arabanın arkası dönüverdi, diğer arabaya vurdu" dedi.





"SOLA DOĞRU MANEVRA YAPTIM, BİRAZ KURTARDIK"

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü H.G. ise, "Araç karşıdan geliyordu. Karşı şeride geçti. Ben sola doğru manevra yaptım, yine birazcık kurtardık. En son bize vurduğunda gördüm, bir daha görmedim" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.