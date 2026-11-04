Haberler Yaşam Haberleri Karaman’da korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 04.11.2026 11:12

Karaman’da korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

Karaman'da meydana gelen olay panik dolu anlar yaşattı. 2 grup arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. Kurşunların yağdığı korkunç olayda yaralıların olduğu öğrenilirken dehşete düşüren anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Karaman’da korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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Olay, saat 00.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, 1 kişi araçtan aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş etti.

2 KİŞİ YARALANDI

Fevzi D. (17) saçma ve yumruklarla, Halil A. (16) ise darbedilip yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

16 YAŞINDAKİ HALİL YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Halil A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARAMAN

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Karaman’da korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!
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