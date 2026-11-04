Karaman’da korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yaralılar var!

2 KİŞİ YARALANDI

Fevzi D. (17) saçma ve yumruklarla, Halil A. (16) ise darbedilip yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.