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Giriş Tarihi: 15.4.2025 00:56

Karaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan motosiklet 15 metre savruldu: 1 ölü

Karaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin 15 metre savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, arkasında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA
Karaman’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan motosiklet 15 metre savruldu: 1 ölü

Karaman'daki kaza, akşam saat 20.15 sıralarında Üniversite Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu'nun kullandığı 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan H.K. (40) idaresindeki 42 KU 677 plakalı Tofaş marka otomobilin dikiz aynasına çarptı.

15 METRE İLERİYE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre ileriye savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Ç. (15) isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren M.Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kavşak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Karaman'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan motosiklet 15 metre savruldu: 1 ölü
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