Karaman’da korkunç kaza! Kontrolden çıkan motosiklet 15 metre savruldu: 1 ölü

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi süren M.Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kavşak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından kavşak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.