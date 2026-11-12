Karaman’da korkutan yangın: Dumandan 5’i çocuk 9 kişi etkilendi!

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, binadan yükselen dumanları fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Binada yaşayanların bulunduğunu öğrenen vatandaş, yardım etmek amacıyla içeri girerek bina sakinlerinin tahliyesine yardımcı oldu. Tahliye sırasında kendisi de dumandan etkilenen vatandaşın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi dumandan etkilendi.