Karaman’da mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi

ACI HABER GELDİ!

Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışması sonucu Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör