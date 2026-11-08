Haberler Yaşam Haberleri Karaman'da mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi
Giriş Tarihi: 08.11.2026 14:16

Karaman'da mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak için dağlık alana giden 80 yaşındaki İsmail Sarı'dan acı haber geldi. Arama çalışmalarının ardından Sarı'nın cansız bedeni Ağlan mevkisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Karaman’da mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi
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Karaman'ın Dumlugöze köyünde oturan İsmail Sarı, perşembe günü mantar toplamak için dağlık alana gitti. Akşam geri gelmemesi üzerine ailesi, jandarmaya haber verdi.

ACI HABER GELDİ!

Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışması sonucu Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARAMAN

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Karaman'da mantar toplamaya gitmişti! Yaşlı adamdan acı haber geldi
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