OĞLUNUN TELEFONU YÜREKLERİ BURKTU

Bunun üzerine hemen yola koyulan baba Metin K., bir taraftan da oğluna telefonla ulaşmaya çalıştı. Oğlunun telefonlara bakmaması üzerine baba Metin K., bölgedeki diğer yakınları olan çobanları arayarak oğlunun yardım istediğini söyleyerek bakmalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri de sevk edildi.