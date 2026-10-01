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Giriş Tarihi: 1.10.2026 15:12

Karamürsel’de adrese operasyon: 3 buçuk kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Karamürsel’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kilo 500 gram kubar esrar ile av tüfeği ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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ABBAS ÇAKAR
Karamürsel’de adrese operasyon: 3 buçuk kilo esrar ele geçirildi
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 29 Eylül tarihinde Karamürsel ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.Adreste ve eklentilerinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli ise tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

#KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI #KARAMÜRSEL
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Karamürsel’de adrese operasyon: 3 buçuk kilo esrar ele geçirildi
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