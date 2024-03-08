Karanfiller hediye edip bilgilendirme yaptılar

İstanbul Emniyeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm gün sahadaydı. Eminönü Meydanı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesaisi yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve kadına şiddetin önlenmesi için Kadın Acil Destek Uygulaması'yla (KADES) ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Cep telefonlarında KADES Uygulaması olmayan kadınların; KADES Uygulaması'nı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş adına da kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar, kendilerine karanfil veren polislere teşekkür etti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri de Kadıköy İskele Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde 8 Mart mesaisi yaptı.