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Giriş Tarihi: 27.1.2024 11:36 Son Güncelleme: 27.1.2024 11:38

Van’da öğrenciler yoğun kar yağışından sonra kardan Anıtkabir yaptılar

Van Erciş’te gönüllü eğitim veren öğretmenler, öğrenciler ile birlikte kardan Anıtkabir yaparak, önünde İstiklal Marşı'nı okudu. Öğrenciler daha önce görmedikleri Anıtkabir’i bu şekilde deneyimlemiş oldular.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da öğrenciler yoğun kar yağışından sonra kardan Anıtkabir yaptılar

Erciş'te, sömestir tatilini Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda, öğrencilere gönüllü eğitim vererek değerlendiren 4 öğretmen, öğrencilerin isteği üzerine kardan Anıtkabir yapmaya karar verdi. Öğrencileri ile birlikte kar kütlelerini kalıplarda küpe dönüştüren öğretmenler, sütunlar oluşturarak Anıtkabir yaptı. Çocukların özlemini gideren öğretmenler, sütunlara Türk bayrakları astı. Öğretmenler ve öğrenciler daha sonra da yaptıkları Anıtkabir önünde İstiklal Marşı okudu.

ANITKABİR'İ MERAK ETTİKLER

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı birim yöneticisi Ayşenur Polat, "Çocuklarımız daha önce Anıtkabir'i televizyonlardan gördüklerini, Anıtkabir' e gitmediklerini ve çok merak ettiklerini söyleyince biz de yoğun kar yağışını fırsata çevirdik. Öğretmen, öğrenci iş birliğiyle kardan Anıtkabir yaptık. Bu şekilde öğrencilerimizin merakını giderirken, öğrencilerimize bir gün bile olsa Anıtkabir heyecanını da yaşattık" dedi.

ÖZLEMİMİZ DİNDİ

Alettin Sucular İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Tuğçe Biçer ise Anıtkabir'i daha önce görmediğini belirterek, "Bu durumu da öğretmenlerimize anlatınca onlarda kardan Anıtkabir yapalım dediler. Biz de öğretmen ve 12 kişilik öğrenci arkadaşlarımızla birlikte kardan Anıtkabir yaptık. Ay yıldızlı bayraklarımızı Anıtkabir' in sütunlarına yerleştirdik. Daha sonra hep beraber istiklal marşımızı okuduk. Bizim Anıtkabir özlemimizi bu şekilde gideren öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Van’da öğrenciler yoğun kar yağışından sonra kardan Anıtkabir yaptılar
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