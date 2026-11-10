Kardeş cinayetinin sebebi park yeri çıktı

Giresun
'un Piraziz ilçesinde iki kardeş arasındaki tartışmada Aşkın Şahin (63), kardeşi Osman Şahin'i (53) tabancayla öldürmüştü. Kardeşler arasındaki cinayetin sebebi ortaya çıktı. Uzun süredir husumetli oldukları öğrenilen iki kardeşin köyde karşılaştıkları, Aşkın Şahin'in otomobilini kardeşi Osman Şahin'in aracının arkasına park etmesi üzerine iki kardeş arasında kavga çıktığı öğrenildi. Çıkan kavgada tabancayla vurulan Osman Şahin yaşamını yitirdi, Aşkın Şahin ise gözaltına alındı ve tutuklandı.