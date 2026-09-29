Kardeş kavgası kanlı bitti: Ağabeyini vurdu

Olay, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8019. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.'ye bir el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun G.Ç.'nin kasık bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan G.Ç. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli E.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Ç., ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam eden G.Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kanlı olayın ardından polis ekipleri, ağabeyini silahla yaraladıktan sonra kaçan E.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüpheli E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.